AG: scontro frontale tra auto e autopostale, 10 feriti a Koblenz

Keystone-SDA

Dieci persone ferite: è il bilancio di un violento scontro frontale verificatosi tra un autopostale e un'auto questo pomeriggio a Koblenz (AG). L'automobilista e un bambino che viaggiava sull'autobus sono stati trasportati in ospedale in elicottero.

(Keystone-ATS) L’autista del mezzo pubblico è rimasto incastrato ed è stato necessario liberarlo, ha detto a Keystone-ATS Pascal Wenzel, portavoce della polizia cantonale argoviese, confermando un’informazione del portale online dell’Argauer Zeitung. Altri otto occupanti dell’autobus, tra cui quattro bambini, sono rimasti feriti.

L’incidente è avvenuto alle 13.30 sulla strada cantonale tra Koblenz e Felsenau dove il limite, secondo quanto riferito dall’Argauer Zeitung, è di 70 km/h. Per l’impatto l’autobus è uscito di strada finendo sul fianco destro in una scarpata, come si vede da un video pubblicato dallo stesso media. La strada cantonale è stata chiusa.

Non sono ancora disponibili dettagli sulle cause esatte dell’incidente. Oltre alla polizia e a due elicotteri di soccorso sono intervenuti anche pompieri e diverse ambulanze, si legge sempre sulla testata argoviese.