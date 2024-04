AG: soldato muore in un incidente di tiro a Bremgarten

(Keystone-ATS) Un giovane soldato è morto questa mattina in un incidente di tiro durante un’esercitazione della Scuola reclute 45 a Bremgarten (AG). Per motivi ancora sconosciuti, in un veicolo militare è partito un proiettile che ha colpito l’uomo alla testa.

La vittima stava seguendo la scuola reclute, ha indicato a Keystone-ATS il portavoce dell’esercito Mathias Volken, senza fornire altri dettagli. Diversi media online parlano di un giovane di 22 anni.

Dopo le prime cure mediche ricevute sul posto, il ferito è stato trasportato in elicottero in ospedale, dove è morto in mattinata. L’incidente si è verificato poco dopo le 9.00, indica una nota del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

A quell’ora i militi della Scuola reclute di rifornimento 45 stavano effettuando una sequenza di addestramento sulla piazza di tiro, quando, per motivi che l’inchiesta dovrà accertare, un colpo è partito da un fucile d’assalto all’interno di un veicolo.

Il brigadiere ticinese Silvano Barilli, comandante della Formazione d’addestramento della logistica dell’Esercito, ha spiegato alla radio SRF che l’incidente è avvenuto durante un’operazione di protezione di un convoglio. Alla televisione RTS il portavoce della giustizia militare, Fabian Kolly, ha precisato che “non è consuetudine portare un’arma carica in un veicolo”.

La giustizia militare avvia inchiesta

La scuola reclute in questione è attualmente alla 15esima settimana di addestramento, su un totale di 18. Il Comando dell’esercito esprime le più sentite condoglianze ai familiari della vittima ed è vicino a loro in questo difficile momento. I famigliari – si legge ancora nella nota del DDPS- sono stati informati e i commilitoni ricevono assistenza psicologica. La giustizia militare ha avviato un’inchiesta.

Dal canto suo, il brigadiere Barilli ha dichiarato all’emittente regionale TeleM1 che le truppe erano “molto scioccate, molto tristi e incredule” dopo la disgrazia.

L’ultimo incidente di tiro che ha interessato l’esercito svizzero si è verificato nel giugno dello scorso anno a Gossau (SG), dove un colpo sparato accidentalmente ha ferito tre militi di una scuola per sottufficiali che hanno dovuto ricorrere a cure mediche.