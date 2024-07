Aggredita la portavoce del governo francese, 4 fermi

Keystone-SDA

3 minuti

(Keystone-ATS) A quattro giorni dal secondo turno delle elezioni politiche anticipate della Francia, la portavoce del governo, Prisca Thevenot, e la sua vice denunciano di essere state aggredite da un gruppo di persone nel corso di un’attività elettorale nei pressi di Parigi.

L’aggressione è avvenuta “durante un sopralluogo per l’affissione di manifesti elettorali” a Meudon-la-Forêt, nel dipartimento di Hauts-de-Seine, alle porte di Parigi, precisano i media locali. Secondo il giornale Le Parisien, sarebbero quattro le persone fermate ieri in serata.

Thévenot e la sua vice, Virginie Lanlo, precisa il giornale parigino sul suo sito web, erano accompagnate da due militanti del partito Renaissance, la formazione centrista del presidente Emmanuel Macron, quando sono stati attaccati da quattro o cinque persone. In precedenza, Radio Europe 1 aveva addirittura evocato un branco di 20 persone con pugni e lancio di monopattini.

Ieri “sera, una candidata, Prisca Thévenot, e alcuni membri della sua equipe elettorale sono stati aggrediti da quattro persone a Meudon mentre affiggevano manifesti elettorali. La violenza e l’intimidazione non hanno posto nella nostra democrazia. Non hanno posto nella nostra Repubblica. Esprimo la mia totale solidarietà alla candidata e alla sua equipe. Rigettiamo il clima di violenza e odio che si sta diffondendo”, ha scritto in un messaggio su X il premier, Gabriel Attal.

”Sono profondamente scioccato per l’aggressione subita da Prisca Thévenot e la sua supplente a Meudon”, ha sottolineato da parte sua il ministro degli esteri Stéphane Sejourné, riferendo in un altro tweet che il “partito Renaissance rimane a disposizione delle vittime per un sostegno psicologico e giuridico”.

Secondo fonti citate dall’agenzia France Presse, l’aggressione sarebbe scattata intorno alle 20:00 mentre la deputata di doppia nazionalità franco-mauriziana, candidata ad un secondo mandato da deputata nel collegio di zona, appendeva gli ultimi manifesti elettorali in vista del voto. Thévenot non è stata colpita direttamente, mentre la sua collaboratrice, Virginie Lanlo, sarebbe rimasta ferita a un braccio.

Intanto, mentre si moltiplicano i messaggi di solidarietà alle due politiche, la ministra ha potuto sporgere denuncia e, come previsto, continuerà la sua campagna fino a venerdì sera. Questa mattina, anche una candidata del Rassemblement National nel terzo collegio di Savoia, Marie Dauchy, ha annunciato su X di essere stata “violentemente aggredita” al mercato di La Rochette, senza fornire maggiori dettagli. L’europarlamentare ha comunque deciso di sospendere la sua campagna elettorale.