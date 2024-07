Al via oggi 58esima edizione del Montreux Jazz 2024

(Keystone-ATS) La 58esima edizione del Montreux Jazz Festival prende il via oggi: l’evento si tiene fuori dalle abituali mura a causa dei lavori al Centro Congressi 2m2c. Fra gli ospiti di spicco ci sono Deep Purple, Massive Attack, Duran Duran, Sting, Dionne Warwick e Zucchero.

Nonostante una configurazione inedita a causa dei lavori di ristrutturazione al Centro dei Congressi, che comprende anche il noto Auditorium Stravinski, il Montreux Jazz ha voluto preservare i suoi valori: concerti a misura d’uomo e un DNA musicale che mescola eredità e nuove tendenze.

“Tutto sembra andare bene”, ha dichiarato il direttore Mathieu Jaton a Keystone-ATS. Quest’anno, il festival si estenderà su 1,5 km, con un mix di concerti gratuiti e a pagamento, che culmineranno nel Lake Stage. Situato sulla Place du Marché, funge da Auditorium Stravinsky all’aperto, con 5500 posti in più.

La serata d’apertura sarà molto “simbolica e approfondirà le radici jazzistiche e nordamericane del festival” con i concerti di Trombone Shorty e Jon Batiste. “È un sogno vedere questi due artisti di New Orleans insieme”, ha affermato con entusiasmo Jaton.

Diverse serate con il tutto esaurito

La line-up di quest’anno comprende anche una serie di artisti leggendari, tra cui Deep Purple, Kraftwerk, Sting, Lenny Kravitz, Duran Duran, Diana Krall, Jamie Cullum, Dionne Warwick, Massive Attack, Paolo Nutini e Zucchero. Oltre ai 64 concerti a pagamento, saranno offerti circa 500 concerti e attività gratuite su quindici palchi situati tra il 2m2c e la Place du Marché.

“Siamo molto, molto soddisfatti della vendita dei biglietti”, ha affermato il responsabile della kermesse. Dieci concerti sono già esauriti e il palco del Lago è quasi al 90%. “È un record assoluto”, afferma entusiasta Jaton, aggiungendo che un certo numero di biglietti è disponibile ogni sera al botteghino.

Per quanto riguarda la sede del Casinò, che sta prendendo il posto di Le Lab, Jaton ha sottolineato che alcuni concerti hanno già venduto più di mille biglietti dei 1300 disponibili. Sarà un’esperienza totalmente diversa e intima, favorevole alla musica contemporanea e ai progetti speciali.

Arriva l’estate

Mentre il festival sta per iniziare, “la meteo costituisce una preoccupazione. Ma a parte qualche goccia prevista per domani l’estate sta lentamente iniziando. E il tempo sarà bello per tutta la prossima settimana”, ha concluso il direttore dell’evento.

Per quanto riguarda gli appassionati del pallone, potranno assistere alle partite dell’Euro in quattro delle cinque aree dedicate del festival. La regola è che “la precedenza deve essere data alla musica e gli artisti non devono essere pregiudicati”.