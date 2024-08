Aldi: riduce promozioni non food, maggior spazio agli alimentari

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Aldi riorganizza il suo assortimento in Svizzera: il grande distributore si concentra maggiormente sui generi alimentari e sui prodotti d’uso quotidiano, mettendo invece in secondo piano gli articoli in promozione quali vestiti, attrezzi o elettrodomestici.

I prodotti non food vengono acquistati sempre più spesso online anziché in negozio. “Da diversi anni osserviamo un calo della domanda”, spiega Jérôme Meyer, direttore della filiale elvetica del colosso dei supermercati tedesco, citato in un comunicato odierno. “Abbiamo quindi ridotto l’assortimento promozionale a favore della nostra attività principale, con generi alimentari a prezzi imbattibili”.

Concretamente l’azienda sta utilizzando lo spazio di vendita liberato per ampliare il proprio assortimento. Aree tematiche come Asia, Messico, Balcani e Iberia hanno trovato un posto fisso, mentre un’attenzione particolare viene riservata agli articoli freschi, nonché alle specialità regionali e al bio. È stato inoltre ampliato il segmento dei surgelati.

Aldi Suisse – filiale della tedesca di Aldi Süd, in mani interamente familiari – è presente nella Confederazione dal 2005. Ha sede a Schwarzenbach (SG) e gestisce una rete di 242 punti vendita. L’organico è di 3900 persone.