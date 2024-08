Almeno 300 morti in proteste anti-governo in Bangladesh

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) E’ di almeno 300 vittime il bilancio complessivo delle proteste in Bangladesh, dopo la morte di 94 persone nella giornata di ieri, la più letale in settimane di manifestazioni antigovernative.

È quanto emerge da un conteggio dell’agenzia di stampa Afp basato sui rapporti della polizia, dei funzionari e dei medici degli ospedali.

“La scioccante violenza in Bangladesh deve finire”, ha detto ieri l’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk, esortando il governo a cessare di prendere di mira i manifestanti pacifici. “Sono profondamente preoccupato che ci potranno essere ulteriori perdite di vite umane al raduno di massa previsto a Dacca e per la presenza dell’ala giovanile del partito al governo che si è mobilitata contro i manifestanti,”, ha precisato Turk in una nota.