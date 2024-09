Ampliamento stazione Berna, la fine dei lavori slitta al 2029

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) L’ampliamento della stazione ferroviaria di Berna non sarà concluso prima della fine del 2029. I lavori di costruzione stanno infatti richiedendo più tempo del previsto.

Lo hanno fatto sapere oggi davanti ai media i responsabili delle Ferrovie federali svizzere (FFS), della compagnia ferroviaria Regionalverkehr Bern-Solothurn (RBS) e della città di federale.

La tabella di marcia prevedeva l’ultimazione dei ritocchi presso la stazione delle FFS entro la metà del 2028 per quanto riguarda il nuovo sottopassaggio, mentre l’inaugurazione della stazione sotterranea della RBS era prevista per la metà del 2029.

Il ritardo è dovuto alla difficile conformazione geologica del terreno, la complessità del progetto edile e al fatto che i lavori di costruzione vengono eseguiti mentre il traffico ferroviario scorre a pieno regime. I convogli infatti transitano incessantemente al di sopra del cantiere.

“Lo scavo è risultato più complicato del previsto”, ha dichiarato in conferenza stampa Benno Nussberger, responsabile del progetto delle FFS. Inoltre, gli operai continuano ad imbattersi in materiale che non era previsto nei piani, come ad esempio vecchi tratti di rotaia impiegati intorno al 1960 per comporre una massa più elevata durante la costruzione dei binari.

1,1 miliardi di franchi

Nonostante il ritardo nei lavori, il partner che affianca l’ex regia federale nel progetto si è detto soddisfatto. “Da quest’estate sono stati completati tutti gli scavi per la stazione sotterranea” ha chiosato Adrian Wildbolz, responsabile dell’opera per la RBS.

L’impatto finanziario di questo slittamento verrà reso noto soltanto nel corso della seconda metà del 2025. Due anni fa, le FFS e la RBS avevano rivisto i costi al rialzo, stimando i lavori complessivi per un totale di 1,1 miliardi di franchi, ripartiti fra le due imprese di trasporto: 375 milioni per le FFS e 730 milioni ipotizzati dalla RBS.

L’ampliamento è di massima importanza poiché la seconda stazione ferroviaria più grande della Svizzera ha raggiunto i suoi limiti di capacità e contenimento dell’afflusso dei viaggiatori. Nelle ore di punta, la stazione della città federale è infatti estremamente affollata e il deflusso dei molti pendolari appare complicato.

Ricorsi contro il progetto della Città

Il progetto di ampliamento della stazione ferroviaria di Berna prevede anche un nuovo concetto di viabilità intorno all’Hirschengraben, dove è situata la fermata del tram. Il nuovo sottopassaggio consentirà un accesso ai binari più agevole e sarà dotato di un’uscita in direzione del quartiere Länggasse e di una verso la Bubenbergplatz.

Per la realizzazione dell’opera, l’elettorato della città federale aveva approvato nel 2021 lo stanziamento di un credito di 112 milioni. Questa misura è essenziale per l’intera infrastruttura, ha spiegato Reto Zurbuchen, ingegnere della Città di Berna.

Il ritardo del progetto va a vantaggio delle autorità cittadine, confrontate con diversi ricorsi, che avranno ora più tempo per fare ordine tra le obiezioni: 22 in tutto, come indicato a luglio. Per via delle modifiche al traffico viario, Berna non ha ancora trovato un accordo con 6 parti.

Zurbuchen, tuttavia, resta ottimista è ha dichiarato che i lavori saranno ultimati in concomitanza con l’inaugurazione della nuova stazione. L’apertura della Bubenbergplatz, che in futuro sarà il secondo principale punto di accesso alla stazione, è prevista per la fine del 2025.