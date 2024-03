Arnold Schwarzenegger operato al cuore per la quarta volta

1 minuto

(Keystone-ATS) Arnold Schwarzenegger è stato operato al cuore per la quarta volta. A raccontarlo è stato lui stesso nel suo podcast.

“Lunedì scorso sono stato operato per un pacemaker e sono diventato un po’ più una macchina. Il solo fatto di dire questo a tutti voi va contro la mia educazione in Austria dove nessuno ha mai parlato di questioni mediche. Tutto ciò che riguardava l’assistenza sanitaria veniva tenuto per sé”.

L’attore 76enne ed ex governatore della California ha problemi di cuore ereditari, e sua madre è morta per gli stessi problemi per cui lui si è operato. “Ma io sono ancora qui grazie ai passi avanti della medicina e all’essere stato molto diligente nel rimanere in contatto con i miei medici e nell’ascoltarli – ha aggiunto – Se state rimandando qualcosa per paura, spero di ispirarvi ad ascoltare i vostri dottori e a prendervi cura di voi stessi”.

Schwarzenegger aveva già subito tre interventi chirurgici a cuore aperto: nel 1997 e nel 2018 per sostituire una valvola polmonare, e nel 2020 per sostituire una valvola aortica.