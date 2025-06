Assicurazione auto, uno svizzero su due ha visto aumentare premio

Keystone-SDA

Il 48% degli automobilisti svizzeri ha dovuto far fronte a un aumento della polizza assicurativa per la sua vettura nel 2024, nel 2025 o in entrambi gli anni.

1 minuto

(Keystone-ATS) È quanto risulta da un sondaggio cui hanno preso parte 1500 persone condotto da Bonus.ch, portale di comparazione online con sede a Losanna.

La Svizzera italiana è la regione più colpita da rincari, con il 55% di persone interessate. L’indagine rivela differenze significative tra le compagnie: ad esempio, a subire un aumento del premio è stato il 23% di chi ha una polizza presso La Mobiliare, contro il 62% (ovvero quasi il triplo) delle persone assicurate presso Zurich. “Queste disparità riflettono le diverse strategie tariffarie in risposta all’aumento dei costi del settore”, commentano gli specialisti di Bonus.ch.

Come si ricorderà in caso di aumento è possibile disdire il contratto anche al di fuori delle scadenze abituali. Eppure solo il 12% degli interpellati ha deciso di cambiare operatore. “Un tasso davvero basso, che evidenzia una marcata tendenza alla fedeltà – o passività – rispetto agli aumenti tariffari”, osserva Bonus.ch. In un contesto di forti differenze di premio tra le compagnie assicurative rivedere la propria copertura potrebbe rappresentare l’opportunità di risparmiare in modo significativo.