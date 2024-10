Attacco con l’acido a Londra, arrestato un 35enne

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Un uomo di 35 anni è stato arrestato per l’attacco con l’acido avvenuto lunedì pomeriggio davanti a una scuola di Londra, la Westminster Academy nella zona di Paddington, dove erano rimasti feriti due studenti, fra cui una ragazza 14enne in modo grave.

Gli investigatori di Scotland Yard hanno dichiarato che il sospetto avrebbe agito come “aggressore solitario” lanciando la sostanza contro gli adolescenti all’uscita dalla scuola per poi fuggire su un monopattino elettrico lungo Harrow Road. Non si conoscono al momento le possibili motivazioni dietro l’attacco che ha causato un forte shock tra gli studenti della Westminster Academy.

Il padre della 14enne, Corey McFarlane, ha dichiarato che la figlia era stata in un primo momento dimessa dall’ospedale per poi essere nuovamente ricoverata. Inoltre ha ringraziato il pubblico per le donazioni ricevute tramite una raccolta di fondi online, necessarie per pagare spese mediche e permettere un trasferimento della famiglia dopo quanto accaduto. L’aggressione subita infatti ha profondamente traumatizzato la ragazza che per una serie di ragioni ora teme di tornare nella scuola londinese.