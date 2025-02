Austria: falliti colloqui tra estrema destra e popolari

Il Freiheitliche Partei Österreichs (Fpö, partito della libertà d'Austria, di destra radicale) e l'Österreichische Volkspartei (Övp, partito popolare austriaco, liberal conservatori di centro-destra) non sono riusciti a trovare un accordo.

2 minuti

(Keystone-ATS) Le trattative per la formazione di un nuovo governo, in corso da oltre un mese, sono fallite dopo che già erano naufragate quelle tra Övp, Sozialdemokratische Partei Österreichs (Spö, partito socialdemocratico d’Austria, di centro-sinistra) e Das Neue Österreich und Liberales Forum (Neos, letteralmente la nuova Austria e forum liberale, di centro).

L’Austria si trova ora di fronte a una situazione politica senza precedenti e non è escluso il ritorno alle urne. I leader dei partiti si sono rivolti al presidente Alexander Van der Bellen (Verdi) per decidere i prossimi passi. Il capo dello stato ha diverse opzioni: nuove trattative con altri partiti, la formazione di un governo tecnico, un governo minoritario, o infine nuove elezioni.

Nel primo scenario, Van der Bellen potrebbe cercare alleanze con i socialdemocratici e Neos, che hanno mostrato disponibilità a negoziare, ma con il rischio di una coalizione fragile e senza una maggioranza solida. Un governo tecnico, composto di esperti non politici, sarebbe una seconda opzione, come già successo nel 2019, ma avrebbe bisogno di un forte supporto parlamentare per durare. In alternativa, un governo minoritario, pur possibile, sarebbe instabile e dipendente dalle alleanze esterne.

La scelta finale potrebbe essere quella di convocare nuove elezioni anticipate.