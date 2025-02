Auto su manifestazione 28 feriti, fermato afghano richiedente asilo

A Monaco di Baviera (Germania), mentre era in corso una manifestazione dei Verdi (il sindacato dei servizi) questa mattina verso le 10:30 un'auto ha investito i presenti.

(Keystone-ATS) Secondo la polizia, 28 persone sono rimaste ferite, alcune riversano in condizioni gravi. L’uomo, che si trovava alla guida della Mini Cooper è un 24enne afghano richiedente asilo, come confermano le autorità locali.

Il giovane è stato fermato subito dopo il fatto e adesso si troverebbe in ospedale. Per fermarne l’azione, la polizia ha sparato alcuni colpi di arma da fuoco, viene precisato.

“Si è trattato presumibilmente di un attentato”, ha affermato il presidente della Baviera e leader della CSU, Markus Söder, in una dichiarazione a Monaco di Baviera.

“Qualcosa deve cambiare in Germania. Non si può andare avanti di attentato in attentato”, ha aggiunto Söder sul luogo dell’incidente.

Non è però ancora chiaro se il gesto dell’autista sia stato davvero intenzionale. Tra i feriti ci sono anche dei bambini, come sottolineato i media tedeschi

Domani conferenza con J.D. Vance e Rubio

La città di Monaco di Baviera è blindata per l’avvio previsto domani della conferenza sulla sicurezza alla quale prenderanno parte diversi attori globali. Sono attesi tra gli altri il vicepresidente Usa J.D. Vance e il segretario di Stato Marco Rubio che vedranno a Monaco il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

La polizia è riuscita a intervenire immediatamente dopo che l’auto ha colpito le persone e ad arrestare il 24enne.