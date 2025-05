Auto su tifosi Liverpool, investitore è imprenditore con 3 figli

Keystone-SDA

Un uomo di famiglia, sposato e con tre figli adolescenti, piccolo imprenditore con una sua azienda e appassionato di triathlon.

(Keystone-ATS) Così i tabloid del Regno Unito descrivono il 53enne inglese arrestato con l’accusa di tentato omicidio plurimo, abuso di sostanze stupefacenti e guida pericolosa, dopo aver investito con la sua auto lunedì a Liverpool decine di persone nei momenti conclusivi della parata della vittoria dei Reds, freschi trionfatori della Premier League inglese di calcio, causandone il ferimento di oltre 50.

I giornali hanno raccolto informazioni sul conto dell’uomo, che ieri era ancora sotto interrogatorio in una stazione di polizia e di cui non si conosce ancora l’identità, parlando coi vicini della famiglia che vive nella zona di West Derby, nell’est dell’area metropolitana di Liverpool. Nessuno si spiega cosa possa aver spinto il 53enne a seguire prima una ambulanza in servizio per entrare nella zona off-limits della parata per poi falciare i tifosi in festa con la sua Ford Galaxy.

Secondo uno dei vicini, la moglie dell’investitore ha riconosciuto l’automobile della famiglia mentre guardava le notizie in televisione. Ieri il provvedimento di custodia cautelare nei confronti del 53enne era stato esteso in attesa dell’incriminazione formale, che prevede la rivelazione in via ufficiale dell’identità.