Aziende federali formano meno apprendisti, si attiva il parlamento

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Le imprese controllate per la maggioranza o per la totalità dalla Confederazione quali La Posta, Swisscom o Ruag hanno ridotto il numero degli apprendisti negli ultimi cinque anni: solo le FFS lo hanno aumentato, riferisce oggi la SonntagsZeitung.

Una delle ragioni addotte dalle aziende per il calo è il cambiamento del mondo del lavoro, che renderebbe superflui alcuni profili professionali. Il sindacato Transfair (che rappresenta i lavoratori nelle categorie posta/logistica, comunicazione, trasporti pubblici e amministrazione pubblica) si dice però preoccupato per l’evoluzione in atto: a suo avviso le aziende in questione dovrebbero infatti fungere da modello per l’insieme dell’economia.

Il parlamento vuole ora vederci chiaro. Il presidente dalla Commissione trasporti e telecomunicazioni (CTT) del Consiglio nazionale Philipp Kutter (Centro/ZH) annuncia che solleverà la questione della formazione professionale nel prossimo incontro con i vertici di Swisscom. “Porrò domande critiche sui motivi dei tagli e chiederò in che misura Swisscom intenda creare nuovamente un maggior numero di apprendistati”, afferma il 48enne in dichiarazioni riportate dal domenicale.