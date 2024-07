Banca Cantonale Grigione: utile da primato, presidente se ne va

(Keystone-ATS) Risultato semestrale ancora una volta da record per la Banca Cantonale Grigione (BCG): tra gennaio e giugno l’istituto ha realizzato un utile di 133,6 milioni di franchi, in progressione del 12,1% su base annua.

La banca ha inoltre annunciato la partenza del presidente Peter Fanconi.

Stando ai dati diffusi in una nota odierna, il risultato d’esercizio ha raggiunto i 132,8 milioni (-2,1%). La direzione della BCG, che tra l’altro si aspetta un’ulteriore riduzione dei tassi d’interesse da parte della Banca nazionale svizzera (BNS), ha alzato le sue previsioni per l’intero anno e il nuovo obiettivo è ora un utile fra i 210 e i 230 milioni.

Il patrimonio clienti è cresciuto fino a 50,8 miliardi di franchi, per la prima volta sopra i 50 miliardi. Dal canto loro, i ricavi sono saliti del 2,9% a 267,6 milioni e i prestiti alla clientela del 2,0% a 474,5 milioni.

Insieme alle cifre semestrali, la banca ha reso noto l’addio anticipato del presidente Fanconi. Questi abbandonerà la sua carica nel marzo del 2025, in occasione dell’assemblea dei titolari di BP (buoni di partecipazione), un anno prima del previsto.

Fanconi in effetti era stato rieletto per un terzo mandato dal 2022 fino alla fine di marzo 2026. “Il prossimo ciclo è il momento giusto per passare di mano la responsabilità strategica”, afferma, citato nel comunicato, il diretto interessato. Fino all’assemblea del prossimo anno “continuerò a lavorare con grinta”, aggiunge il manager.

Fanconi è stato di recente messo nel mirino per i prestiti concessi al gruppo immobiliare austriaco Signa, ora in bancarotta. In dichiarazioni rilasciate all’agenzia finanziaria AWP tuttavia, il dirigente ha negato qualsiasi collegamento fra questo caso e le dimissioni, così come pressioni di natura politica. “Al contrario, hanno cercato di farmi restare”, ha commentato in merito a tali speculazioni.