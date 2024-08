Banksy libera animali allo zoo di Londra con nona opera

3 minuti

(Keystone-ATS) Un gorilla che libera una foca (o un leone marino) e degli uccelli alzando, grazie all’effetto ottico, una saracinesca all’ingresso dello zoo di Londra, mentre sullo sfondo si intravedono gli occhi di altre creature.

È arrivata questa mattina la nona opera d’arte realizzata da Banksy nelle strade della capitale britannica e l’ultima secondo la Bbc che ha sentito i collaboratori del celebre street artist. Del resto non poteva che chiudersi in quel luogo la serie soprannominata per l’appunto “London Zoo” e che è stata dal 5 agosto un appuntamento giornaliero per abitanti e turisti della metropoli.

In ordine di apparizione il writer ha fatto comparire, sempre con la tecnica dello stencil nero, una capra (o forse uno stambecco) in bilico a Kew Bridge, due elefanti con le proboscidi che si sfiorano a Chelsea, tre scimmiette che dondolano sotto un ponte della ferrovia a Brick Lane, un lupo che ulula alla luna su un’antenna satellitare a Peckham (poi rubata), due pellicani che mangiano pesci sull’insegna di un fish bar a Walthamstow, un grosso gatto nero che si stiracchia a Cricklewood, un banco di pesci, probabilmente piranha, sulle pareti di una garitta della polizia a Ludgate Hill, vicino all’Old Bailey e alla Cattedrale di St Paul, e ieri un rinoceronte che monta un’auto abbandonata a Charlton, nel sud-est della capitale.

Ogni volta le opere sono state ‘autenticate’ dal sito e dal profilo Instagram di Banksy con la pubblicazione di immagini. E come accade per l’arte di strada il destino dei lavori è effimero, come successo agli elefanti che sono stati imbrattati oppure al rinoceronte su cui un altro writer, molto meno famoso di Banksy, ha voluto mettere la sua firma.

Oppure all’antenna parabolica col lupo sottratta su cui ancora la polizia di Londra indaga per furto. Nel caso del gorilla non sembra proprio che si corrano rischi. “Lo conserveremo sicuramente. Siamo davvero onorati che Banksy abbia scelto di utilizzare le nostre serrande per esporre una delle sue incredibili opere d’arte”, ha dichiarato Daniel Simmonds, uno dei responsabili dello zoo.

Fin dalla mattina in effetti il murales è stato transennato e molte persone si sono fermate ad ammirarlo e soprattutto a fotografarlo per poi pubblicare l’immagine sui social media. Banksy, come in tutte le altre opere realizzate in diverse parti di Londra – centrali e periferiche che la Bbc ha riunito in una mappa – ha operato di notte, secondo la tradizione dell’elusivo artista. Il luogo e il tema scelto per concludere la serie fa pensare a un significato animalista.

Di sicuro però lo zoo della capitale sta già beneficiando di un certa pubblicità data dall’opera, accolta con grande entusiasmo. Non solo, nei giorni scorsi fonti vicine a Banksy avevano parlato della volontà di diffondere più che altro un messaggio divertente e spensierato in un Regno Unito segnato dalle brutte notizie, come quelle dei violenti disordini organizzati dai gruppi dell’ultradestra in diverse città.