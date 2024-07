BE: base jumper muore in una frazione di Lauterbrunnen

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Un base jumper è morto ieri verso mezzogiorno a Stechelberg, frazione del comune di Lauterbrunnen, nell’Oberland bernese. Lo ha comunicato oggi la polizia cantonale.

Secondo le prime informazioni, il 39enne svizzero, per motivi non ancora noti, si è trovato in difficoltà ed è precipitato al suolo dopo essere saltato dal punto di lancio “High Melchstuhl”. Il corpo privo di vita è stato localizzato durante un volo di ricerca, indica la nota aggiungendo che la polizia indaga su quanto accaduto sotto la direzione della procura.