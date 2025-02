Beatles e Rolling Stones vincono ancora ai Grammy

Keystone-SDA

Beatles e Rolling Stones continuano a vincere ai Grammy, a dimostrazione che il classic rock continua a raccogliere favori tra i giurati della Recording Academy: con Hackney Diamonds la band di Mick Jagger ha vinto un grammofono d'oro per il miglior album rock.

1 minuto

(Keystone-ATS) Gli ‘scarafaggi di Liverpool’ hanno a loro volta portato a casa il loro ottavo Grammy per la miglior performance rock con il singolo Now And Then, un “brano dalla tomba”: un demo tape scritto e cantato da John Lennon, sviluppato a metà anni ’90 da Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr e un anno fa finalmente finito da Paul e Ringo con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.

I Beatles avevano vinto i loro primi due Grammy nel 1964 all’apice della Beatlemania per l’album A Hard Day’s Night. Il figlio di Lennon e Yoko Ono, Sean, ha accettato ieri il premio a Los Angeles: “Suonate la musica dei Beatles ai vostri figli. Il mondo ha bisogno di musica e non può permettersi di dimenticare gente come loro”.

Now and Then era candidato anche come canzone dell’anno ma ha perso contro Not Like Us di Kendrick Lamar. Quanto ai Rolling Stones, arrivati al loro quinto Grammy, Hackney Diamonds è stato il primo album di materiale originale in 18 anni e il primo dopo la morte del batterista Charlie Watts nel 2021.