Berlino, Scholz ha perso la fiducia del Bundestag

Keystone-SDA

Il cancelliere Olaf Scholz non ha ottenuto la fiducia al Bundestag aprendo la strada alle elezioni anticipate a febbraio.

(Keystone-ATS) Il cancelliere ha ottenuto 207 voti a favore, 394 voti contro. In 116 si sono astenuti. Per ottenere la fiducia Scholz avrebbe dovuto ottenere almeno 366 voti.

Nel frattempo Scholz si è recato al castello di Bellevue a Berlino per incontrare il presidente della Repubblica, Frank Walter Steinmeier, come previsto dalla procedura, e chiedere lo scioglimento della Camera dei deputati. Nonostante la sfiducia del Bundestag il Kanzler appare sorridente e sollevato, perché il suo obiettivo era proprio aprire la strada al voto anticipato in Germania.

Il presidente tedesco ha adesso 21 giorni di tempo per decidere se i tedeschi andranno alle urne entro i prossimi 60. Steinmeier ha segnalato già nelle scorse settimane di essere d’accordo sull’ipotesi di votare il 23 febbraio.