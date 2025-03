Berna: automobilista gravemente ferito da colpi di arma da fuoco

Keystone-SDA

Un automobilista è rimasto gravemente ferito da diversi colpi d'arma da fuoco sparati da un altro veicolo ieri sera nel quartiere della Länggasse a Berna. La vettura da dove sono partiti i colpi si è poi allontanata in una direzione sconosciuta.

(Keystone-ATS) In una nota, la polizia cantonale bernese ha indicato di aver ricevuto la segnalazione degli spari poco prima delle 20.30. L’uomo gravemente ferito è stato inizialmente assistito da alcuni passanti e poi trasportato in ospedale con un’ambulanza.

Nonostante ricerche approfondite, non è stato possibile trovare né il veicolo – di colore scuro – né l’uomo armato, viene precisato nel comunicato. La polizia e il ministero pubblico cantonale hanno avviato un’indagine e stanno cercando eventuali testimoni. Interrogate dall’agenzia di stampa Keystone-ATS, le forze dell’ordine non sono state in grado di fornire ulteriori informazioni.