Biciclette: vendite ancora in calo nel 2024, una su due era e-bike

Keystone-SDA

Le vendite di biciclette nuove sono risultate ancora in calo nel 2024, come era già accaduto nel 2023 e nel 2022: le consegne totali sono scese a 341'100, in flessione del 14% rispetto all'anno prima. La quota delle elettriche ha raggiunto il 45%.

(Keystone-ATS) Stando ai dati diffusi oggi da Velosuisse, l’associazione che riunisce fabbricanti, importatori, grossisti e commercianti del ramo, non tutti i comparti hanno però registrato una contrazione: le vendite di e-gravel sono quasi quadruplicate, raggiungendo poco meno di 1000 unità, e anche quelle di elettriche da corsa (+27%) nonché di e-cargo (+23,7%) sono aumentate in modo significativo.

Complessivamente comunque le consegne di e-bike sono scese del 12% a 152’800 unità, mentre quelle tradizionali hanno segnato -15% a 189’500 unità. Questo porta il numero totale di biciclette in Svizzera – secondo le stime di Velosuisse – a circa 5,2 milioni per quelle muscolari e a 1,4 milioni per le elettriche.

“Dopo i fantastici tassi di crescita registrati negli anni del coronavirus dal 2000 al 2022, dal 2023 l’industria della bicicletta si trova in una fase di consolidamento”, afferma l’organizzazione in un comunicato. “Un certo grado di saturazione del mercato, un raffreddamento del clima di fiducia dei consumatori e le primavere molto piovose dei due anni precedenti hanno contribuito a far sì che l’elevato livello delle scorte non si sia ridotto nella misura desiderata”.