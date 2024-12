Biden annuncia provvedimento di clemenza record

Keystone-SDA

"L'America è stata costruita sulla promessa di possibilità e seconde chances".

(Keystone-ATS) Lo afferma il presidente Joe Biden annunciando “il grande privilegio di estendere la clemenza alle persone che hanno dimostrato rimorso e riabilitazione, ripristinando l’opportunità per gli americani di partecipare alla vita quotidiana e contribuire alle loro comunità e adottando misure per rimuovere le disparità di condanna per i criminali non violenti, in particolare quelli condannati per reati di droga”.

Il presidente ha concesso 39 grazie e la commutazione della pena a 1500 persone, il più grande provvedimento di clemenza concesso in un giorno.

“Ecco perché oggi – spiega – sto graziando 39 persone che hanno dimostrato una riabilitazione di successo e hanno dimostrato impegno nel rendere le loro comunità più forti e sicure. Sto anche commutando le condanne di quasi 1500 persone che stanno scontando lunghe pene detentive, molte delle quali riceverebbero condanne più basse se accusate in base alle leggi, alle politiche e alle pratiche odierne. Questi beneficiari della commutazione, che sono stati posti in isolamento domiciliare durante la pandemia di Covid, si sono reintegrati con successo nelle loro famiglie e comunità e hanno dimostrato di meritare una seconda possibilità”. “

Farò altri passi – preannuncia – nelle prossime settimane. La mia amministrazione continuerà a esaminare le petizioni di clemenza per promuovere la giustizia equa di fronte alla legge, promuovere la sicurezza pubblica, supportare la riabilitazione e il reinserimento e fornire seconde possibilità significative”.