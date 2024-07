BL: 15enne ucciso a coltellate; 18enne in detenzione preventiva

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Il Ministero pubblico di Basilea Campagna ha richiesto la detenzione preventiva per il 18enne sospettato di aver accoltellato a morte un 15enne nella notte tra venerdì e sabato ad Aesch (BL). Il giovane, di nazionalità svizzera, è accusato di omicidio.

Secondo i primi accertamenti, il 18enne e la vittima si conoscevano già prima del reato, ha reso noto oggi la procura.

Il Ministero pubblico ha avviato un procedimento penale per omicidio e sta indagando sui moventi del fatto di sangue. È stata richiesta la detenzione preventiva al giudice dei provvedimenti coercitivi. In considerazione della segretezza delle indagini e per garantire la protezione della personalità, al momento non è possibile fornire ulteriori dettagli, viene ancora precisato.

Accoltellato vicino alla scuola

L’adolescente, anch’egli di nazionalità svizzera, è stato aggredito nella notte tra venerdì e sabato nei pressi della scuola Neumatt ad Aesch con un’arma da taglio e ha subito ferite talmente gravi da morire sul posto. Poco dopo il fatto di sangue, la polizia ha arrestato il presunto autore del delitto.