Blatten (VS): ancora impossibile intervenire sul posto

Keystone-SDA

Per motivi di sicurezza non è ancora possibile intervenire nel villaggio di Blatten (VS), sepolto due giorni fa da un'enorme frana. Le autorità non vogliono rischiare una sola vita umana.

2 minuti

(Keystone-ATS) Una persona dispersa è sufficiente, è stato sottolineato durante la conferenza stampa nel vicino villaggio di Ferden (VS).

Secondo i primi accertamenti, circa 9 milioni di metri cubi di roccia, fango e ghiaccio sono caduti sul villaggio di Blatten, nella colata detritica staccatasi dal ghiacciaio Birch mercoledì pomeriggio, ha precisato Christian Studer, responsabile dell’ufficio vallesano per i pericoli naturali.

Circa un terzo è costituito da ghiaccio. Si può escludere che questo si sciolga rapidamente. I tassi di sprofondamento del cono detritico vengono monitorati per stimare lo scioglimento del ghiaccio. Le possibili precipitazioni sono più imprevedibili e più rilevanti per la situazione di pericolo.

Studer ha proseguito dicendo che attualmente si stanno erigendo barriere di contenimento a monte del lago che si è formato dietro la massa di detriti. Questo materiale è costituito da detriti di edifici, alberi sradicati e simili. Secondo Studer, l’obiettivo è garantire il deflusso. È in corso anche un monitoraggio intensivo per consentire una risposta rapida.

La natura comanda

Grazie al deflusso di acqua, il rischio per il villaggio di Gampel, più a valle, è diminuito, ha dichiarato il consigliere di Stato vallesano Stéphane Ganzer. Al momento non sono previste nuove evacuazioni. E sebbene si tratti di uno sviluppo positivo, è comunque necessaria la massima cautela.

“Al momento c’è solo un capo, la natura”, ha detto Ganzer. Per questo motivo nessun servizio di emergenza può lavorare sul posto. Per il rappresentante del governo cantonale è importante che nessuna vita umana venga messa in pericolo.

Il divisionario Raynald Droz, comandante dell’operazione di soccorso dell’esercito, ha spiegato che i suoi uomini sono pronti. Per lui, come comandante, soldato e persona, è stato frustrante non poter essere impiegato a causa dell’elevato rischio. L’alto ufficiale ha detto di aver incontrato nella Lötschental una popolazione ferita ma onesta.