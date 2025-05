Blatten (VS): situazione è stabile, si pensa a ricostruzione

La situazione a Blatten (VS), nella Lötschental, è al momento piuttosto tranquilla e il lago che si è formato dopo l'enorme frana si sta riducendo.

2 minuti

(Keystone-ATS) Le autorità hanno sottolineato oggi nel corso di una conferenza stampa che la meteo stabile, il lento essiccamento della massa detritica che ha ricoperto la località e il costante deflusso del fiume Lonza hanno impedito ripercussioni gravi anche per i paesi più a valle.

Il sindaco della località Matthias Bellwald ha innanzitutto ringraziato il governo vallesano, e in particolare la consigliera di Stato Franziska Biner, presente alla conferenza stampa, per il sostegno fornito alla sua comunità. Ha poi ringraziato di cuore per le donazioni ricevute finora.

Riguardo all’evoluzione della situazione, Bellwald ha precisato che la montagna continua a erodersi. Il ghiacciaio è sceso a valle e ne è rimasta solo una piccola parte in alto. La buona notizia è che nel frattempo il fiume Lonza sembra aver trovato una strada da percorrere e defluisce verso valle scavandosi una strada nel cono di detriti.

Per Bellwald se il 28 maggio costituisce una pagina nera nell’annuario del paese, la data del 30 maggio sarà da pensare come nuovo inizio: “Già alla prossima assemblea comunale presenteremo una tabella di marcia per la ricostruzione”, ha annunciato: “delineiamo idee chiare e illustreremo il finanziamento”.

“Non siamo ancora riusciti a trovare una soluzione che garantisca agli abitanti di poter rimanere per almeno due o tre anni”, spiega Bellwald. Alcune persone saranno costrette a dichiarare una “totale perdita” dei loro beni. “Ciò di cui non abbiamo bisogno in questo momento è pessimismo e burocrazia”, chiarisce il sindaco. “Coloro che hanno ancora un alloggio” dovrebbero poter tornare al più presto nel villaggio.

Franziska Biner ha dal canto suo ringraziato “tutti coloro che desiderano sostenere finanziariamente il Comune”: “si percepisce chiaramente che la gente vuole aiutare”. La consigliera di Stato ha preannunciato che il Cantone potrebbe aggirare il freno all’indebitamento per sostenere finanziariamente Blatten.

La zona colpita dalla catastrofe continuerà ad essere monitorata molto attentamente, osserva Biner. “Il pericolo nella zona colpita dalla catastrofe non è ancora scongiurato”.