Bolivia: l’ex presidente Sánchez de Lozada condannato a 6 anni

Keystone-SDA

La giustizia boliviana ha condannato il 94enne ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada a sei anni e tre mesi di carcere per la firma illecita di decine di contratti con compagnie petrolifere senza l'approvazione del Parlamento durante il suo secondo breve mandato.

1 minuto

(Keystone-ATS) Lo ha annunciato la Procura della Repubblica boliviana, precisando in un comunicato che la condanna arriva dopo quasi due decenni di procedimenti giudiziari contro Sánchez de Lozada nell’ambito del cosiddetto caso ‘Petrocontracts’. De Lozada è stato presidente della Bolivia dal 1993 al 1997 e dal 2002 al 2003 prima di dimettersi e fuggire negli Stati Uniti nel 2003, dopo proteste contro i suoi piani di esportazione di gas naturale in cui furono uccise 67 persone.

La Corte suprema di giustizia boliviana lo ha dichiarato colpevole di “condotta antieconomica” e “violazione dei doveri” per l’assegnazione di circa 100 contratti per l’esplorazione e la commercializzazione del petrolio quando era presidente. Inoltre ha ordinato che sconti la sua pena nel carcere di San Pedro de Chonchocoro, a La Paz. Impossibile per ora, visto che Sánchez de Lozada, conosciuto con il soprannome di “Goni”, ha anche nazionalità statunitense e dal 2023 vive negli Usa.