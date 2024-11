Bolsonaro formalmente accusato di tentato golpe

Keystone-SDA

L'ex presidente brasiliano di destra, Jair Bolsonaro, è stato formalmente accusato dalla polizia federale di aver partecipato al tentativo di colpo di stato per impedire nel 2022 l'insediamento del presidente eletto progressista Luiz Inacio Lula da Silva.

2 minuti

(Keystone-ATS) Il documento – diffuso dalla polizia – chiude la prima fase di indagine sulle presunte trame sovversive elaborate da Bolsonaro insieme con alcuni dei suoi ministri e dei suoi più stretti collaboratori.

La richiesta di incriminazione per 37 indagati è stata trasmessa al giudice della Corte suprema Alexandre de Moraes che – sentita la procura generale – deciderà se rinviare a giudizio e aprire il processo presso l’Alta Corte o rinviare il fascicolo alla polizia per ulteriori indagini. Non è stato chiesto l’arresto di Bolsonaro.

Oltre a Bolsonaro, la richiesta include i generali Walter Souza Braga Netto, ex candidato alla vicepresidenza nella lista di Bolsonaro per il 2022, e Augusto Heleno, ex ministro del Gabinetto di sicurezza durante il precedente governo.

L’elenco include anche l’ex capo dell’Agenzia di intelligence brasiliana (Abin) Alexandre Ramagem e il presidente del Partito liberale (Pl), Valdemar da Costa Neto.

Le indagini mostrano che i militari arrestati martedì scorso, nei giorni del G20, erano legati al tenente colonnello Mauro Cid, ex aiutante di campo di Bolsonaro, e avrebbero anche ideato un piano per uccidere Lula e il vicepresidente Geraldo Alckmin prima del loro insediamento, poi avvenuto nel gennaio 2023, oltre a Moraes.