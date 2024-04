Bolsonaro multato per aver importunato una balena

(Keystone-ATS) L’Istituto brasiliano dell’Ambiente e delle risorse naturali rinnovabili (Ibama) ha imposto all’ex presidente Jair Bolsonaro una multa di 2500 real (450 franchi) per aver importunato una balena nel suo habitat naturale.

Il fatto è avvenuto nel corso di una passeggiata in moto d’acqua al largo del municipio di São Sebastião (nello Stato di San Paolo) a giugno del 2023.

La sanzione amministrativa è stata emessa dall’Ibama pochi giorni dopo la decisione della Polizia federale (Pf) di archiviare il procedimento penale relativo allo stesso episodio.

Nonostante per la polizia Bolsonaro non abbia commesso un reato, per l’Ibama ha in ogni caso violato la norma prevista in un’ordinanza ambientale contro le molestie sugli animali marini del 1987 che vieta di avvicinarsi agli esemplari entro un raggio di 100 metri con imbarcazioni o altri veicoli a motore.

Dopo aver ricevuto la multa, l’ex capo dello Stato si è dichiarato un perseguitato. “La Pf ha concluso che non ho molestato la balena, ma Ibama mi da una multa di 2500 real. È una persecuzione senza fine”, ha scritto Bolsonaro su X.