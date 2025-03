Borsa svizzera: apertura in calo, SMI -0,56%

La borsa svizzera ha aperto in calo dopo dopo l'annuncio del presidente americano Donald Trump di alzare i dazi verso Canada, Messico e Cina l'entrata in vigore dei dazi voluti da Donald Trump. L'indice SMI ha perso lo 0,56% fissandosi a 13'092,66 punti.

(Keystone-ATS) Avvio in forte calo per i mercati europei. A Piazza Affari l’indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in flessione dello 0,92%, Francoforte scivola dell’1,27%, Parigi dell’1,03% e Londra dello 0,65%, con gli investitori che monitorano anche la situazione geopolitica dopo lo stop agli aiuti americani all’Ucraina.

La Borsa di New York ieri ha chiuso in forte ribasso. Il Dow Jones è sceso dell’1,48%, l’indice Nasdaq del 2,64% e il più ampio indice S&P 500 ha perso l’1,76%.

Anche le borse asiatiche hanno subito un calo dopo la decisione del presidente americano Donald Trump di applicare dazi del 25% a Canada e Messico e aumentare dal 10 al 20% quelli sulla Cina. Tokyo ha perso l’1,2%, Sydney lo 0,6%, Seul lo 0,1%, così come Hong Kong, ancora aperta.

Le Borse cinesi invece terminano gli scambi in territorio positivo a dispetto dell’entrata in vigore dei dazi Usa aggiuntivi contro l’import del made in China e l’immediata risposta di Pechino che ha annunciate tariffe del 10-15% su beni agroalimentari americani a partire dal 10 marzo: l’indice Composite di Shanghai sale dello 0,22%, a 3.324,21 punti, mentre quello di Shenzhen segna un guadagno dello 0,68%, a quota 2.045,80.