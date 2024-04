Borsa svizzera: apertura in crescita

(Keystone-ATS) Inizia in crescita la settimana della Borsa svizzera. Attorno alle 09:10 l’indice dei titoli guida SMI guadagnava lo 0,20% a 11’518,77 punti.

La Borsa di Tokyo ha dal canto suo concluso la seduta in rialzo, seguendo il consolidamento degli indici azionari statunitensi con gli investitori che tornano sul mercato dopo i recenti ribassi. Il listino di riferimento Nikkei ha segnato un progresso dello 0,91%, a quota 39.347,04, con un guadagno di 354 punti.

Mercati azionari del Vecchio continente senza una direzione precisa in avvio di giornata: la Borsa di Francoforte sale dello 0,1%, Londra e Parigi sono piatte. La più pesante è Madrid, in ribasso dello 0,3%. Milano apre in marginale aumento, con un +0,04%.