Borsa svizzera: apertura in ribasso

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Apertura in negativo per la Borsa svizzera: alle 09:20 circa l’indice dei titoli guida SMI perdeva lo 0,52% a 12’094,02 punti.

Anche i principali mercati azionari del Vecchio continente hanno avviato le contrattazioni tendenzialmente in negativo. La Borsa di Francoforte scendeva di un punto percentuale, Parigi era in ribasso dello 0,3%, mentre Londra ondeggiava attorno alla parità. Avvio negativo anche a Milano in calo dello 0,40%.

In Asia La Borsa di Tokyo ha concluso la seduta in rialzo, nonostante la chiusura mista degli indici azionari Usa e la correzione del listino Nasdaq della tecnologia, con gli investitori che tornano sul mercato dopo i recenti ribassi.

Il listino di riferimento Nikkei avanza dello 0,95% a quota 39’173,15, con un guadagno di 368 punti. Sul fronte dei cambi lo yen interrompe la fase di svalutazione sul dollaro dai minimi in due mesi, a 159,40, dopo i ripetuti avvertimenti delle autorità monetarie nipponiche su un possibile intervento a sostegno della divisa, e sull’euro a un livello di 171,10.

Wall Street, come detto, ha chiuso contrastata. Il Dow Jones ha guadagnato lo 0,67% a 39’410,87 punti, il Nasdaq ha ceduto l’1,09% a 17’496,82 punti mentre lo S&P 500 ha registrato una flessione dello 0,31% a 5447,86 punti.