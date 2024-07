Borsa svizzera: apre in rialzo

(Keystone-ATS) La borsa svizzera apre in rialzo la prima seduta della settimana: alle 09.25 l’indice dei valori guida SMI segnava 12’061,78 punti, in crescita dello 0,57% rispetto a venerdì.

Contrariamente a quanto registrato nella chiusura dell’ultima seduta di settimana scorsa, la borsa svizzera è partita in territorio verde stamane. Uno dei motivi citati dai trader è che il Rassemblement National ha ottenuto risultati inferiori a quelli temuti alle elezioni parlamentari francesi.

Nonostante il partito nazionalista di destra abbia vinto il primo turno delle elezioni, il presidente francese Emmanuel Macron e la sinistra cercheranno di impedirne la vittoria nel ballottaggio del 7 luglio. È quindi improbabile che le elezioni francesi abbiano un’eco prolungata sui mercati finanziari, ritiene l’istituto con sede a Vaduz VP Bank.

Uno sguardo sui mercati europei rileva una situazione analoga a quella dello SMI. A Milano l’Ftse Mib segna un aumento dell’1,78%, l’Ftse All share una crescita dell’1,68%. La Borsa di Parigi apre in netto rialzo con l’indice Cac 40 in crescita del 2,5%, così come Madrid dell’1,7% e Francoforte dell’1,2%.

Per quanto riguarda le contrattazioni sui mercati asiatici Tokyo sta chiudendo con gli indici attorno alla parità, Hong Kong è chiusa per festività, le Borse di Shanghai (+0,5%) e Shenzhen (+0,2%) si muovono in marginale rialzo. In aumento dello 0,1% Seul, in calo dello 0,2% Sidney.