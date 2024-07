Borsa svizzera: apre in rialzo

(Keystone-ATS) La borsa svizzera apre in rialzo la seduta di metà settimana, ma per motivi tecnici alle 09.15 l’entità della progressione non può essere determinata.

Il mercato prende atto della chiusura contrastata di Wall Street (Dow Jones +0,50% a 40’743,33 punti, Nasdaq -1,28% a 17’147,42 punti) e guarda anche all’andamento delle piazze asiatiche, Tokyo in primis (Nikkei +1,49% a 39’101,82 punti).

In primo piano figura la politica monetaria. La banca centrale giapponese che ha alzato i tassi allo 0,25%: è la prima volta dal 2008 che superano lo 0,1%. In serata toccherà alla Federal Reserve decidere sul costo del denaro: non sono attesi cambiamenti immediati, ma il presidente Jerome Powell potrebbe aprire a un taglio in settembre.

In pieno svolgimento è inoltre la stagione dei risultati aziendali: ieri sera ha pubblicato i conti Microsoft ed entro la fine della settimana lo faranno anche altri colossi americani quali Meta, Apple e Amazon, tutti in grado di muovere i corsi a livello globale. Sul fronte congiunturale i riflettori si accenderanno in particolare alle 11.00, quando sarà diffuso il primo dato sull’inflazione dell’Eurozona in luglio.

Sul fronte interno gli occhi sono puntati su Swisscom (-0,65%), che nei primi sei mesi ha visto calare lievemente la redditività in un contesto di ricavi stabili. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Sika (+1,90%), mentre il meno convincente appare Holcim (-0,49%).

Molto movimento è in atto nel mercato allargato: hanno informato sull’andamento degli affari Inficon (dato non ancora disponibile), Comet (dato non ancora disponibile) e Cosmo (dato non ancora disponibile).