Borsa svizzera: apre in rialzo

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) La borsa svizzera apre in rialzo la seconda seduta della settimana: alle 09.05 l’indice dei valori guida SMI segnava 11’915,88 punti, in progressione dello 0,42% rispetto a ieri.

Il mercato prende atto della chiusura contrastata di Wall Street (Dow Jones -0,36% a 39,357,01 punti, Nasdaq +0,21% a 16’780,61 punti) e guarda anche all’andamento delle piazze asiatiche, Tokyo in primis (Nikkei +3,45% a 36’232,51 punti).

Gli investitori rimangono prudenti, con in primo piano le tensioni geopolitiche relative a Medio Oriente, Russia e Ucraina, nonché la pubblicazione di dati macroeconomici che minacciano di agitare le acque, commenta un analista. Nell’agenda di questa settimana gli operatori rivolgeranno la loro attenzione in particolare agli Stati Uniti, dove oggi sarà diffuso l’indice dei prezzi alla produzione, domani quello dei prezzi al consumo e giovedì verranno pubblicati i dati sulle vendite al dettaglio.

Sul fronte interno scarseggiato le notizie concernenti i titoli principali. Fra i valori SMI il più ispirato è Sika (+1,09%), mentre il meno convincente appare Swisscom (-0,29%).

Nel mercato allargato Schindler (+0,04%) ha annunciato una mega commessa in Arabia Saudita, mentre Tecan (dato non ancora disponibile) ha pubblicato i risultati semestrali. Le azioni di Ems-Chemie (dato non ancora disponibile) vengono da oggi scambiate senza il dividendo di 16 franchi.