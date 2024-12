Borsa svizzera: apre in rialzo

Keystone-SDA

La borsa svizzera apre in rialzo la seconda seduta della settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 11'840,42 punti, in progressione dello 0,09% rispetto a ieri.

(Keystone-ATS) Gli investitori prendono atto della chiusura contrastata di Wall Street (Dow Jones -0,29% a 44,782,00 punti, Nasdaq +0,97% a 19’403,95 punti, livello record) e guardano anche all’andamento delle piazze asiatiche, con Tokyo in netta crescita (Nikkei +1,91% a 39’248,86 punti).

Dopo quattro giornate consecutive in moderato rialzo il mercato cerca nuovi stimoli in grado di far avanzare ulteriormente i corsi. Il quadro per i mercati azionari europei rimane comunque al momento difficile: pesano le difficoltà del comparto automobilistico, con lo sciopero Volkswagen e la partenza del numero uno di Stellantis, e la crisi politica in Francia.

A livello di singoli titoli al centro dell’attenzione figura Swiss Life (-2,26%), che nella giornata degli investitori ha presentato nuovi obiettivi finanziari. Sonova (-2,33%) soffre per un cambiamento di raccomandazione operato da JPMorgan. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Richemont (+1,03%), mentre il meno convincente appare Givaudan (-1,10%).

Nel mercato allargato Galderma (+0,85%) è sostenuta da un giudizio di JPMorgan.