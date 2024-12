Borsa svizzera: apre in rialzo

Keystone-SDA

La borsa svizzera apre in rialzo la penultima seduta della settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 11'799,88 punti, in progressione dello 0,14% rispetto a ieri.

2 minuti

(Keystone-ATS) Il mercato prende atto della chiusura record di Wall Street (Dow Jones +0,69% a 45’014,04 punti, Nasdaq +1,30% a 19’735,12 punti) e guarda anche all’andamento delle piazze asiatiche, Tokyo in primis (Nikkei +0,30% a 39’395,60 punti).

Gli investitori sono interessati agli ultimi sviluppi in Corea del Sud e in Francia, in preda a crisi politiche. Molto ascoltate sono state anche le parole del presidente della Federal Reserve Jerome Powell, che ha parlato di un’economia americana più forte delle attese, ribadendo di non avere fretta a diminuire ulteriormente i tassi d’interesse.

La giornata potrebbe inoltre essere ravvivata dall’impatto della pubblicazione di diverse dati macroeconomici, sia in Europa che negli Stati Uniti. Intanto non è passato inosservato il bitcoin, il cui corso ha superato 100’000 dollari.

A livello di singoli titoli al centro dell’attenzione figura Sika (-1,36%), dopo un cambiamento di raccomandazione di JPMorgan all’indomani della giornata degli investitori. Sorvegliata speciale è anche Novartis (+0,51%): stando alla Reuters l’azienda farmaceutica non è riuscita a convincere una corte d’appello statunitense a bloccare il progetto di MSN Pharmaceuticals di produrre una versione generica del farmaco di successo Entresto. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Zurich (+0,50%), mentre il meno convincente appare Givaudan (-0,31%).

Nel mercato allargato Burckhardt Compression (+0,45%) è favorita da un giudizio di Kepler Cheuvreux, mentre Avolta (+0,52%) beneficia della sottoscrizione di un nuovo contratto con l’aeroporto JFK di New York.