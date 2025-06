Borsa svizzera: apre in ribasso

Keystone-SDA

La borsa svizzera apre in ribasso la prima seduta della settimana, dopo il lungo weekend di Pentecoste: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'361,32 punti, in flessione dello 0,04% rispetto a venerdì.

2 minuti

(Keystone-ATS) Il mercato prende atto della chiusura non molto dinamica di Wall Street (Dow Jones percentualmente invariato a 42’761,76 punti, Nasdaq +0,31% a 19’591,24 punti) e guarda anche all’andamento delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei +0,32% a 38’211,51 punti).

In primo piano figura una volta ancora il braccio di ferro commerciale fra Stati Uniti e Cina: le tensioni fra i due paesi sembrano essere diminuite, ma permane una grande incertezza riguardo all’esito dei colloqui. Vi è inoltre grande attesa per i dati sull’inflazione negli Usa, che saranno diffusi domani, per poi essere seguiti il giorno seguente dai prezzi alla produzione: potrebbero fornire indicazioni sulla decisione relativa ai tassi d’interesse che adotterà la Federal Reserve la settimana prossima. Si tratterà in particolare di vedere se la politica doganale del presidente Donald Trump stia già lasciando il segno sui prezzi.

Sul fronte interno sorvegliata speciale è UBS (-2,47%), che venerdì aveva guadagnato il 4% dopo la presentazione, da parte del Consiglio federale, delle proposte per rafforzare la stabilità bancaria: nel frattempo l’istituto ha definito come “estremi” i nuovi requisiti di capitale annunciati. In rialzo è Holcim (+1,25%), favorita da un cambiamento di raccomandazione di Barclays. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Roche (+0,63%), mentre il meno convincente appare Partners Group (-1,06%).

Nel mercato allargato va segnalata Tecan (dato non ancora disponibile), che potrebbe approfittare di un giudizio di Berenberg.