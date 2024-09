Borsa svizzera: apre poco mossa

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) La borsa svizzera apre poco mossa la prima seduta della settimana e del mese: alle 09.05 l’indice dei valori guida SMI segnava 12’418,51 punti, in progressione dello 0,01% rispetto a venerdì.

Il mercato prende atto della chiusura positiva di venerdì a Wall Street (Dow Jones +0,55% a 41,563,08 punti, Nasdaq +1,13% a 17’713,62 punti) e guarda anche all’andamento odierno delle piazze asiatiche, Tokyo in primis (Nikkei +0,14% a 38’700,87 punti).

La giornata si prospetta tranquilla, complice la festività negli Stati Uniti. L’atmosfera generale rimane di fiducia, con l’SMI che venerdì ha toccato un massimo pluriennale: il brusco arretramento dei corsi subito a inizio agosto sembra così essere ormai superato.

La prudenza rimane comunque d’obbligo, considerato che il mese di settembre non è in generale favorevole alle azioni. Molto dipenderà dagli orientamenti di politica monetaria, in particolare da quelli della Federal Reserve. E a questo propositivo l’attenzione già si sposta a venerdì, quando sarà pubblicato l’ultimo rapporto mensile sul mercato del lavoro americano: potrebbe fornire indicazioni riguardo all’entità dei previsti tagli del costo del denaro che opererà la banca centrale.

Sul fronte interno sorvegliate speciali sono Swiss Life (+0,12%) e Partners Group (-0,74%), che domani presenteranno i conti. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Swisscom (+0,19%), mentre il meno convincente appare Givaudan (-0,60%).

Nel mercato allargato Burkhalter (+0,88%) e Investis (dato non ancora disponibile) hanno informato sull’andamento degli affari.