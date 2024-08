Borsa svizzera: chiude in rialzo, SMI +0,46%

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) La borsa svizzera chiude in rialzo una seduta in cui ha a lungo faticato a trovare un orientamento preciso: l’indice dei valori guida SMI ha terminato a 11’928,14 punti, in progressione dello 0,46% rispetto a ieri.

Gli investitori sono rimasti prudenti, in attesa di avere indicazioni più chiare dagli Stati Uniti in particolare sullo stato della congiuntura e sull’andamento del rincaro. La notizia di oggi è che i prezzi alla produzione negli Usa sono saliti meno delle attese: il dato andrà però eventualmente confermato domani con quello dei prezzi al consumo.

Tutto quanto verrà letto in chiave di politica monetaria: si tratta infatti di cercare di prevedere le prossime mosse della Federal Reserve, in un contesto generale che rimane contraddistinto da forti tensioni geopolitiche. Gli operatori temono in particolare un’escalation del conflitto in Medio Oriente, che potrebbe portare a un’impennata del prezzo del petrolio con effetti a cascata sull’economia globale.

Sul fronte interno osservata speciale era UBS (+1,09% a 25,12 franchi), che domani presenterà i trimestrali: il mercato spera in una sorpresa positiva. Nello stesso comparto finanziario si sono mosse poco Partners Group (+0,88% a 1144,50 franchi) nonché gli assicurativi Zurich (+0,54% a 467,20 franchi), Swiss Re (+0,48% a 104,50 franchi) e Swiss Life (+0,52% a 655,60 franchi).

In modo non perfettamente unitario hanno terminato i valori particolarmente sensibili alla congiuntura quali ABB (+1,03% a 45,98 franchi), Geberit (+0,04% a 523,00 franchi), Holcim (-0,21% a 76,12 franchi), Kühne+Nagel (-0,16% a 253,40 franchi) e Sika (+0,49% a 248,60 franchi).

Hanno trainato il listino Roche (+0,58% a 279,40 franchi) e Novartis (+0,44% a 97,17 franchi), mentre scarso dinamismo è stato mostrato dal terzo peso massimo, Nestlé (+0,05% a 88,68 franchi).

Nel mercato allargato Schindler (+0,35% a 227,00 franchi) ha annunciato una mega commessa in Arabia Saudita, mentre Swissquote (+2,98% a 290,40 franchi), Tecan (-17,28% a 270,00 franchi) e Polypeptide (+6,09% a 33,10 franchi) hanno pubblicato i risultati semestrali. Le azioni di Ems-Chemie (-2,33% a 691,00 franchi) sono state da oggi scambiate senza il dividendo di 16 franchi.