Borsa svizzera: chiude in rialzo, SMI +0,70%

Keystone-SDA

3 minuti

(Keystone-ATS) Seduta tutta positiva per la borsa svizzera: l’indice dei valori guida SMI ha terminato a 12’048,85 punti, in progressione dello 0,70% rispetto a ieri.

Il mercato è stato sostenuto dalla decisione della Banca centrale cinese (PBOC) di procede a misure di stimolo monetario e di sostegno al mercato immobiliare. In ambito congiunturale cattive nuove sono invece giunte dalla Germania, secondo principale sbocco del Made in Swtizerland: il clima di fiducia delle aziende misurate dall’indice Ifo è peggiorato ulteriormente, segno evidente che la locomotiva d’Europa è in difficoltà.

Sul fronte della politica monetaria continua il dibattito fra gli esperti riguardo alle prossime mosse della Banca nazionale svizzera (BNS). Viene considerato assodato che giovedì l’istituto procederà a un taglio dei tasso guida, ma le opinioni divergono sull’entità della sforbiciata: sarà di 0,25 o di 0,50 punti? La gran parte degli specialisti propende per la prima ipotesi, ma non esclude la seconda, che sembra guadagnare terreno con il trascorrere dei giorni.

Focalizzando lo sguardo sui singoli titoli, le mosse della PBOC hanno messo le ali a Richemont (+4,08% a 118,75 franchi). Un po’ meno tonici sono risultati i valori particolarmente sensibili ai cicli economici quali ABB (+1,04% a 48,59 franchi), Geberit (+0,33% a 551,40 franchi), Holcim (invariata a 83,00 franchi), Kühne+Nagel (+1,08% a 233,90 franchi) e Sika (+0,52% a 271,30 franchi).

Fra i titoli finanziari UBS (+0,94% a 25,83 franchi), sostenuta da alcune dichiarazioni del Ceo Sergio Ermotti a un evento di Bank of America, si è mossa meglio di Partners Group (+0,37% a 1233,50 franchi). Tutti con il segno più hanno terminato anche gli assicurativi Swiss Life (+0,59% a 712,40 franchi) Swiss Re (+1,38% a 117,30 franchi) e Zurich (+0,39% a 514,60 franchi).

Ha trainato il listino Nestlé (+1,35% a 84,00 franchi) e non ha sfigurato Roche (+0,48% a 270,10 franchi), che ha lanciato un nuovo test per identificare contemporaneamente numerosi virus; più staccato è apparso il terzo peso massimo difensivo, Novartis (-0,45% a 98,50 franchi). Swisscom (+0,36% a 551,00 franchi) ha annunciato il via libera da parte dell’Ue all’acquisizione di Vodafone Italia.

Nel mercato allargato gli occhi erano puntati su AMS Osram (+12,08% a 1,04 franchi), che ha beneficiato di una raccomandazione di UBS. Bystronic (invariata a 330,00 franchi) ha da parte sua annunciato una vasta ristrutturazione, con la cancellazione di 500 impieghi a livello mondiale.