Borsa svizzera: chiude in rialzo, SMI +0,97%

Keystone-SDA

La borsa svizzera avvia la nuova settimana con una seduta tutta in rialzo: l'indice dei valori guida SMI ha terminato a 12'317,07 punti, in progressione dello 0,97% rispetto a venerdì.

(Keystone-ATS) L’atmosfera generale ha beneficiato dell’annuncio del presidente americano Donald Trump di un’estensione dell’esenzione dei dazi al 50% – ventilati a partire dal primo giugno – sui prodotti dell’Unione europea: ci sarà ora tempo sino al 9 luglio per trattare. Diversi esperti rimangono convinti che per evitare danni economici le parti troveranno un’intesa: ma l’incertezza rimane elevata.

La giornata è trascorsa comunque in modo più tranquillo del solito, complice il fatto che alle borse di Wall Street e Londra non vi sono state contrattazioni: la prima è restata chiusa per la festività del Memorial Day, la seconda per lo Spring Bank Holiday. Anche sul fronte congiunturale e della politica monetaria non si è mosso praticamente nulla.

In primo piano si sono così trovati oggi i titoli che avevano sofferto in modo particolare nelle ultime sedute, a partire da Logitech (+2,20% a 70,66 franchi). Ispirati si sono rivelati anche altri valori particolarmente sensibili ai cicli economici come ABB (+1,20% a 47,32 franchi), Holcim (+1,45% a 95,36 franchi), Kühne+Nagel (+0,77% a 190,35 franchi), Sika (+2,15% a 222,80 franchi) e Geberit (+0,94% a 602,20 franchi),

Nel comparto finanziario Partners Group (+1,87% a 1091,00 franchi) si è mostrata più tonica di UBS (+0,46% a 26,21 franchi). Tutti con il segno più hanno chiuso anche gli assicurativi Swiss Life (+1,30% a 826,20 franchi), Swiss Re (+1,16% a 147,65 franchi) e Zurich (+1,35% a 587,00 franchi).

Hanno sostenuto il listino Roche (+1,00% a 262,50 franchi), che ha annunciato studi di fase III per un suo nuovo promettente antibiotico, e Novartis (+1,13% a 93,81 franchi), mentre meno dinamismo ha caratterizzato il terzo peso massimo difensivo, Nestlé (+0,14% a 88,64 franchi).

Nel mercato allargato si è trovata in difficoltà Pierer Mobility (-7,14% a 18,48 franchi). DocMorris (+1,61% a 9,45 franchi) ha approfittato del giudizio di un analista.