Borsa svizzera: chiude in ribasso, SMI -0,76%

Keystone-SDA

La borsa svizzera avvia la settimana con una seduta tutta in ribasso: l'indice dei valori guida SMI ha terminato a 11'701,72 punti, in flessione dello 0,76% rispetto a venerdì.

2 minuti

(Keystone-ATS) In primo piano sono rimasti i timori per un rinvio del taglio dei tassi da parte della Federal Reserve, in particolare dopo la pubblicazione, venerdì, di un rapporto sorprendentemente positivo sul mercato del lavoro americano. In generale hanno inoltre continuato a pesare le incertezze riguardo alla politica commerciale che sarà praticata dal nuovo presidente americano Donald Trump. Questa settimana un po’ dappertutto comincerà inoltre in grande stile la stagione dei risultati aziendali annuali, che oggi non è però ancora entrata nel vivo.

In difficoltà si sono trovati i valori maggiormente dipendenti dalla congiuntura come ABB (-1,26% a 48,63 franchi), Geberit (-0,44% a 494,40 franchi), Holcim (-3,83% a 84,32 franchi), Kühne+Nagel (-0,64% a 201,30 franchi) e Sika (-0,28% a 217,40 franchi). Ha invece sostanzialmente tenuto Richemont (-0,04% a 138,45 franchi), favorita da una raccomandazione di TD Cowen e in attesa del dato sul fatturato che sarà diffuso giovedì.

In ambito finanziario vendite sono state segnalate su UBS (-1,61% a 29,30 franchi) e Partners Group (-2,66% a 1281,00 franchi), mentre la prospettiva di danni miliardari per gli incendi in California ha continuato a incidere sugli assicurativi Swiss Life (-0,28% a 701,00 franchi), Swiss Re (-0,27% a 131,10 franchi) e Zurich (-1,13% a 525,20 franchi).

Ha funto da vallo contro la tendenza imperante Swisscom (+0,20% a 507,50 franchi), mentre fra i pesi massimi difensivi Nestlé (+0,27% a 74,24 franchi) è stata preferita a Novartis (-0,33% a 90,79 franchi) e Roche (-0,86% a 264,90 franchi).

Nel mercato allargato sotto pressione si è trovata Idorsia (-7,32% a 0,72 franchi), che ha annunciato l’intenzione di negoziare i termini di un’obbligazione convertibile in scadenza. Molecular Partners (+6,71% a 4,85 franchi) ha invece informato sui passi avanti realizzati nei suoi programmi di sviluppo.