Borsa svizzera: chiude nettamente in calo, SMI -3,59%

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) La borsa svizzera chiude in netto ribasso l’ultima seduta di contrattazioni della settimana, dopo aver già aperto stamane in territorio negativo: l’indice dei valori guida SMI ha terminato a 11’875,52 punti, in calo del 3,59% rispetto a mercoledì.

Dopo una partenza in calo, la borsa svizzera ha continuato a muoversi in territorio rosso anche nel pomeriggio. In seguito ai dati sul mercato del lavoro statunitense pubblicati alle 14.30, lo SMI ha perso ancora più terreno, raggiungendo un nuovo minimo giornaliero al di sotto del -3%, per poi continuare a diminuire fino alla chiusura della borsa.

A luglio il mercato del lavoro statunitense ha registrato un andamento significativamente peggiore rispetto a quanto previsto dagli analisti: i nuovi posti di lavoro creati sono stati inferiori e il tasso di disoccupazione è risultato più alto rispetto a quanto indicavano le stime. Ciò fa sempre più temere che l’economia statunitense possa cadere in recessione o che la Federal Reserve abbia aspettato troppo a tagliare i tassi di interesse.

All’avvio delle contrattazioni odierne sui mercati del Paese governato da Joe Biden, Amazon è affondata a Wall Street perdendo il 10% e bruciando 197 miliardi di dollari di valore di mercato, mentre Intel è crollata del 27%, in quello che è il calo maggiore da almeno il 1982.

Tornando alla borsa elvetica, l’ultima seduta settimanale ha visto Nestlé (+0,29% a 89,40 franchi) essere l’unico titolo del SMI a chiudere al di sopra della linea di demarcazione. Tra i titoli in rosso Swisscom (-1,58% a 529,50 franchi) ha limitato le perdite, seguita da Roche (-1,64% a 281,10 franchi) e Novartis (-2,00% a 96,61 franchi).

All’altro capo dello SMI, ABB (-8,38% a 44,69 franchi) si è collocata in penultima posizione e l’istituto bancario capitanato da Sergio Ermotti, UBS (-9,49% a 24,13 franchi), in ultima. Restando nel comparto finanziario, Partners Group (-6,67% a 1’105,50 franchi) ha terminato poco più sopra. Per quanto riguarda gli assicuratori Zurich ha chiuso a -3,50% (a 466,30 franchi), Swiss Life a -3,56% (a 649,80 franchi) e Swiss RE a -4,47% (a 103,60 franchi).

I titoli ciclici hanno occupato posizioni nella parte bassa della graduatoria odierna dello SMI. Sika (-6,90% a 248,40 franchi) si è aggiudicata il quartultimo posto e le altre società dello stesso ambito l’hanno preceduta di poco: Holcim (-6,86% a 76,60 franchi), Kühne+Nagel (-6,02% a 256,10 franchi) e Geberit (-5,39% a 530,20 franchi).