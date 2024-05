Borsa svizzera: chiusura in rialzo, SMI +1,31%

1 minuto

(Keystone-ATS) La Borsa svizzera termina l’ultima seduta della settimana in rialzo. L’indice dei valori guida SMI ha chiuso a 11’753,70 punti, in progressione dell’1,31% rispetto a mercoledì. Ieri Zurigo è rimasta ferma per le festività dell’Ascensione.

In una giornata che si è rivelata piuttosto avara di notizie congiunturali e, dopo la pubblicazione dei verbali dell’ultima riunione della Banca centrale europea, che ha indicato la possibilità di un taglio al costo del denaro a giugno, la Borsa elvetica ha concluso le contrattazioni in rialzo. I principali mercati azionari del Vecchio continente si preparano a chiudere la seduta con il segno positivo.

Da segnare il buon risultato di Swiss Re, migliore tra le blue chip. Il titolo del gruppo assicurativo ha chiuso la giornata guadagnando lo 2,46% a 106,05 franchi. Bene anche UBS ed Holcim, che sono saliti rispettivamente del 2,35% a 26,95 franchi e 2,31% a 81,60. In Svizzera, il listino è poi stato trainato dalle quotazioni di Novartis (+1,97% a 92,32 franchi) e Richemont (+1,92% a 135,50 franchi).

Oggi a Zurigo hanno concluso le contrattazioni sopra la linea 17 blue chip. In negativo sono risultati Lonza, che ha terminato a -0,04% a 526,20 franchi, Kühne+Nagel, che ha perso lo 0,64% a 248,90 franchi e la maglia nera odierna Givaudan, che ha chiuso la seduta a -0,66% a 4’053,00 franchi rispetto a mercoledì.