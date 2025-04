Borsa svizzera amplia i ribassi, perde il 2% con i dazi di Trump

Keystone-SDA

Dopo un inizio in netto calo la borsa svizzera ha ampliato ulteriormente i ribassi in mattinata, sulla scia dei dazi decisi dal governo americano: intorno alle 12.00 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'324,76 punti, in flessione del 2,09% rispetto a ieri.

(Keystone-ATS) “Donald Trump sta iniziando una guerra commerciale globale”, commenta Thomas Gitzel, capo economista di VP Bank. “I provvedimenti previsti superano i peggiori timori”. Tutte le importazioni negli Usa sono colpite da imposizioni doganali del 10%, ma per numerosi paesi il balzello è assai superiore: per la Svizzera è del 31%.

Particolarmente colpito, come altrove nel mondo, è il comparto tecnologico, con in prima fila Logitech (-12,0%). Perdite pesanti vengono subite anche dal colosso della logistica Kühne+Nagel (-7,3%), come pure dall’azienda del lusso Richemont (-5,9%). Non sfuggono alle tendenza generale colossi quali ABB (-5,0%), Holcim (-4,1%) o Sika (-3,8%). Non sta meglio il settore finanziario, dove in affanno è UBS (-5,0%).

Se il listino elvetico nel suo complesso non perde di più è grazie ad alcuni valori difensivi come Nestlé (+0,3%) e Novartis (+0,4%): il settore farmaceutico dovrebbe al momento essere risparmiato dai dazi, ma questo non è sufficiente per sostenere Roche (-2,4%). L’azione con il migliore andamento oggi è Swisscom (+2,5%), dal carattere ultra-difensivo.