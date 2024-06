Borsa svizzera apre in lievissimo calo

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) La borsa svizzera apre in lievissimo calo: alle 9.13 l’indice dei valori guida SMI segnava 12’038,54 punti, con una variazione di -0,05% rispetto alla chiusura di venerdì.

L’andamento in apertura è invece ampiamente positivo per le principali borse europee. L’indice Dax di Francoforte ha aperto in aumento dello 0,50% a 18’111,45 punti, il Ftse 100 di Londra dello 0,22% a 8164,42 punti, il Ftse Mib di Milano dello 0,77% a 32’916,97 punti e il Cac 40 di Parigi dello 0,61% a 7549,03 punti.

La borsa di Tokyo ha concluso la prima seduta della settimana in deciso calo, con gli investitori che guardano con timore alle conseguenze delle elezioni europee, in particolare in Francia. L’indice di riferimento Nikkei ha fatto segnare una flessione dell’1,83% a quota 38’102,44 punti.

Wall Street venerdì sera ha chiuso contrastata. Il Dow Jones ha perso lo 0,15% a 38’589,49 punti, il Nasdaq è salito dello 0,12% a 17’688,88 punti, mentre lo S&P 500 ha ceduto lo 0,04% a 5431,643 punti.