Borsa svizzera apre in netto calo

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) Avvio nettamente in calo per l’ultima seduta settimanale della borsa svizzera. Poco dopo le 9.20, l’indice dei valori guida SMI si trovava a 12’013,91 punti, in calo del 2,46% rispetto a mercoledì.

Il mercato prende atto della chiusura negativa di Wall Street, con il Dow Jones che ha perso l’1,21% a 40’346,79 punti, il Nasdaq il 2,30% a 17’194,14 punti e lo S&P 500 l’1,37% a 5’446,59 punti.

Una situazione analoga si è manifestata anche in Estremo Oriente: l’indice di riferimento Nikkei della borsa di Tokyo ha chiuso in ribasso del 5,81% a 35’909,70 punti. Si tratta del secondo maggior calo di un giorno nella sua storia, il primo risaliva al 1987.

Le contrattazioni sulla piazza elvetica, influenzate dai mercati statunitense e asiatico, hanno dunque avviato l’ultima seduta settimanale in territorio negativo. Mentre ieri gli scambi in borsa erano stati sospesi in Svizzera a causa della festa nazionale, all’estero si sono registrati forti cali dei prezzi delle azioni in vari contesti. Secondo gli analisti, gli investitori temono sempre più che la Fed stia aspettando troppo a lungo per invertire la rotta dei tassi di interesse. Inoltre, di recente non tutti i risultati delle aziende statunitensi sono stati convincenti.

I mercati europei si presentano come quello elvetico. La borsa di Milano ha aperto le contrattazioni odierne in netto calo, appesantita dai titoli industriali e dalle banche. Il primo indice Ftse Mib ha ceduto il 2,0%, Francoforte l’1,1% a 17’884,86 punti, Parigi lo 0,5% a 7330,31 punti e Londra pure lo 0,5% a 8242,31 punti.