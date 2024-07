Borsa svizzera poco rassicurata dalle elezioni francesi

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) La Borsa svizzera ha aperto in rosso questa mattina, visibilmente poco rassicurata dalla vittoria a sorpresa della coalizione di sinistra alle legislative francesi. Anche se è stata evitata l’ascesa al potere dell’estrema destra, si teme una paralisi politica.

Come noto, in Francia gli elettori hanno dato 182 seggi al Nuovo fronte popolare (sinistra) e 168 ai seguaci di Macron di Ensemble. L’estrema destra del Rassemblement national si è fermata a 143 seggi, deludendo rispetto alle attese creatasi dopo il primo turno elettorale.

Con un simile risultato, nessuna delle tre forze politiche si avvicina alla maggioranza assoluta di 289 seggi. È quindi molto attesa la presa di posizione del presidente Emmanuel Macron, che dispone del potere di nomina del primo ministro.

Il processo potrebbe durare a lungo, alla ricerca di un ipotetico accordo fra varie forze politiche, o persino di un governo tecnico sul modello di quanto già avvenuto in Italia.

Sollievo dei mercati, per ora

“Lo scenario di paralisi politica in Francia, con un’Assemblea divisa in tre blocchi (sinistra – centro – destra), è ciò che i francesi hanno scelto”, ha riassunto l’esperto di Mirabaud Banque, John Plassard, stimano che si tratta dello scenario “meno peggiore”.

“Se i mercati finanziari tireranno probabilmente un sospiro di sollievo in un primo momento per il mancato arrivo al potere degli estremi, è fortemente probabile che la volatilità tornerà in un secondo momento”, ha aggiunto Plassard.

“Un’Assemblea divisa in diversi blocchi, senza una maggioranza netta, rende difficile la formazione di un governo e la presa di decisioni importanti. Nessuna riforma rilevante dovrebbe quindi vedere la luce nei prossimi anni e le agenzie di rating (Moody’s su tutti) rivedranno rapidamente al ribasso le loro stime sulla Francia”, ha concluso.