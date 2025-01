Brasile: suora è la persona più anziana al mondo, Longeviquest

Keystone-SDA

Inah Canabarro Lucas, una suora brasiliana di 116 anni e 211 giorni, è diventata la persona più anziana del pianeta dopo la morte, avvenuta il 29 dicembre scorso, della sua predecessora, la giapponese Tomiko Itooka, nata 16 giorni prima di lei.

(Keystone-ATS) Il titolo di decana dell’umanità le è stato assegnato da Longeviquest, organizzazione che tiene traccia del selezionato gruppo di coloro che sono riusciti a raggiungere i 110 anni, denominati supercentenari.

Lo scorso marzo, la religiosa teresiana – conosciuta come Suor Inah – era stata nominata la suora più anziana al mondo dal Gerontology Research Group (GRG), oltre ad essere la persona più anziana dell’America Latina. Il GRG è un gruppo di persone volontarie che si occupa di effettuare ricerche documentali allo scopo di verificare l’età di supercentenari.

Nata l’8 giugno 1908 a São Francisco de Assis, nello Stato del Rio Grande do Sul (Brasile meridionale), Inah Canabarro Lucas vive in un convento delle Suore teresiane a Porto Alegre, capitale di tale stato federato. Recentemente è stata ricoverata in ospedale, secondo quanto ha riferito un suo nipote – l’84enne Cléber Canabarro – al quotidiano Folha de S.Paulo. “Aveva dolori, per cui le hanno fatto dei test ed hanno scoperto che non ha alcuna malattia. Tutto è una conseguenza della sua longevità”, ha spiegato.