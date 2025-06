Camere: pubblicità tabacco e divieto e-sigarette monouso

Riprendono stamane i dibatti alle Camere federali. Il Consiglio nazionale - che siederà anche nel pomeriggio - affronterà il consuntivo 2024 e la prima aggiunta al preventivo 2025 della Confederazione.

(Keystone-ATS) Questi due temi sono già stati trattati, e approvati, dal Consiglio degli Stati. Quest’ultimo ha in particolare dato il via libera a un credito di 666 milioni di franchi per la partecipazione della Svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione dell’UE (tra cui Orizzonte Europa). Tale credito aggiuntivo è stato chiesto dal Consiglio federale nel marzo scorso. Per l’occasione, il governo aveva proposto aggiunte globali per un totale di 675 milioni, di cui il grosso destinato alla ricerca.

In seguito, il menù dei lavori contempla, a livello di divergenze, la revisione totale della legge sulle dogane, nonché la modifica della legge sui cartelli.

Al Consiglio degli Stati, i cui lavori termineranno alle 13.00, torna invece la revisione della legge sul tabacco, resasi necessaria dopo il “sì” popolare al divieto di pubblicità per sigari e sigarette. I “senatori” dovranno in particolare decidere se consentire la réclame nelle pagine interne di alcuni giornali e prevedere eccezioni per la sponsorizzazioni.

In agenda anche una modifica della legge sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per quanto attiene alle prestazioni di aiuto e assistenza a domicilio e una modifica della legge sugli infortuni relativa al finanziamento del fondo per le vittime dell’amianto.

La Camera dei cantoni tratterà anche una mozione del consigliere nazionale Christophe Clivaz (Verdi/VS) che intende vietare le sigarette elettroniche monouso, ossia le cosiddette “puff bar” (il divieto non riguarderebbe quindi le “e-cig” ricaricabili). Queste sigarette, secondo il consigliere nazionale, “sono delle vere bombe di nicotina” e rappresentano un grosso problema dal punto di vista ecologico poiché finiscono perlopiù nella pattumiera, quando non nell’ambiente, nonostante contengano componenti plastiche, elettroniche e chimiche.

In programma anche tutta una serie di mozioni adottate dal Nazionale che chiedono al Consiglio federale di fare in modo che chiese, scuole e associazioni che svolgono attività con bambini e giovani si dotino di piani di protezione standardizzati, vincolanti per prevenire abusi sessuali, fisici e psichici.